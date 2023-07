DS Cagliari: "Dalla quinta all’ottava giornata affronteremo in fila squadre di alto livello come Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma"

MilanNews.it

© foto di claudia.marrone

Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha commentato al sito ufficiale del club il sorteggio del calendario della prossima Serie A: "Neppure un mese fa, lo scorso 10 giugno, eravamo davanti alla tv per guardare la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Era la vigilia della nostra finale: ora saremo noi a giocare contro i nerazzurri.

Sarà la prima gara di nuovo in Serie A davanti ai nostri tifosi, un match di certo difficile, ma allo stesso tempo bello e stimolante. Guardando al girone di andata il nostro è un calendario sostanzialmente equilibrato: da un lato ci saranno dei picchi di difficoltà, come quando dalla quinta all’ottava giornata affronteremo in fila squadre di alto livello come Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma; allo stesso tempo la parte finale del girone ci riserverà le sfide contro Hellas Verona, Empoli e Lecce, tutte compagini che sulla carta dovrebbero appartenere alla nostra fascia”.