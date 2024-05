DS Frosinone: "Sono innamorato di Barrenechea, mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ai microfoni di TvPlay ha parlato del finale di stagione della squadra ciociara, che con il successo sulla Salernitana e il pari contro l'Empoli si è rimessa in moto in classifica dopo qualche settimana di magra: “Stiamo vivendo questo finale di stagione con serenità, in queste ultime tre partite vogliamo continuare a lottare per raggiungere il sogno della salvezza. Venerdì affronteremo l’Inter, io personalmente non ho visto il loro match contro il Sassuolo. Scenderemo in campo per vincere e per fare il nostro meglio”.

Sul futuro di Brescianini: "Sta facendo un ottimo lavoro, lo conoscevamo da tempo ed erano 2-3 anni che volevo prenderlo. Quest’estate abbiamo avuto la fortuna di portarlo a Frosinone e non mi aspettavo questa crescita esponenziale, posso dire che alcuni grandi club lo stanno osservando con attenzione”.

I prestito dalla Juve: “Soulé e Barrenechea pronti per essere protagonisti nella Juve? Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio, entrambi hanno tantissima qualità. Personalmente sono innamorato di Barrenechea, mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, la Juve gestirà al meglio la loro situazione“.