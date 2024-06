Ds Girona: "Dovbyk? Non lo voglio vendere, ma per 40 milioni...". Milan alla finestra

Quello di Artem Dovbyk è uno dei nomi che riempiranno le pagine di mercato per tutta l'estate. Con 24 gol ha trascinato il Girona ad una storica qualificazione in Champions League, conquistando anche il titolo di capocannoniere della Liga. Inevitabile l'interessamento di tanti club, tra cui Milan e Napoli per quanto riguarda la Serie A.

Il ds del club catalano Quique Carcel, interpellato sul futuro dell'attaccante, ne ha parlato così a Diari de Girona: “Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto. La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite”.