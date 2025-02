Ds Napoli: "Okafor arrivava da una condizione precaria: sta lavorando forte, si sta impegnando"

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto in diretta davanti a microfoni e telecamere di Sky Sport 24 per parlare delle varie situazioni legate a contratti e non solo dei giocatori della squadra partenopea. Tra questi anche uno degli ultimi arrivati, Noah Okafor. L'attaccante svizzero si è trasferito in prestito con diritto di riscatto a gennaio dal Milan dove non era riuscito a trovare la condizione fisica ideale e a causa della quale sta faticando ancora oggi alla corte di Antonio Conte.

Le parole di Manna sulla condizione fisica di Noah Okafor: "Okafor arrivava da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando forte, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa".