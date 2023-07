DS Valladolid: "È arrivata una proposta per Fresneda, ma il prezzo lo facciamo noi"

vedi letture

Il direttore sportivo del Valladolid si è così espresso sul futuro di Ivan Fresneda, accostato anche al Milan: "È arrivata qualche proposta da Fresneda, non per iscritto, ma verbale, su quanto possono pagare, ma non abbiamo ancora risposto. Ivan arriverà mercoledì ed è un nostro giocatore. Se arriva un'offerta che riteniamo sufficiente, potrebbe partire, ma ad oggi non c'è nulla di immediato. Il valore del giocatore dipende da noi". Lo riporta DiarioSPORT.