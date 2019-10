Duarte in lizza per un posto: il brasiliano non gioca da Genoa-Milan

Leo Duarte è in lizza per un posto nella retroguardia rossonera, più precisamente quello di terzino destro. Il brasiliano è in ballottaggio con Calabria e potrebbe giocare titolare contro la SPAL. L'ex Flamengo non gioca da Genoa-Milan, quando scese in campo dall'inizio al posto dello squalificato Musacchio. In quell'occasione il Milan ottenne la sua ultima vittoria in campionato.