Ancora qualche piccolo fastidio fisico per Suso che domani è in dubbio contro la Sampdoria in Coppa Italia. Lo spagnolo nell’ultimo periodo, prima della sosta, ha saltato la partita contro il Frosinone e in Europa League contro l’Olympiakos per un problema al pube. Secondo SkySport è in dubbio per domani contro la Samp.