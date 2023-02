"Dubitate di me": Ibra sfida tutti con il video del suo recupero con la musica "Heart of courage"

MilanNews.it

"Doubt me" con la musica dei Two Steps From Hell "Heart of courage", famosissimo estratto sonoro usato in tanti video epici: Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha pubblicato un video su Instagram in cui ripercorre con immagini e video i 9 lunghi mesi del suo recupero, dall'operazione subita a maggio al rientro in campo, avvenuto domenica contro l'Atalanta.