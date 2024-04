Dudek: "Vorrei una finale Milan-Liverpool in Europa League. La storia di questa partita è nota..."

Jerzy Dudek, ex portiere polacco passato alla storia per i calci di rigore parati nella finale di Champions League del 2005 tra il suo Liverpool e il Milan, ha parlato a Sportitalia in vista del match di Europa League di questa sera che vedrà l'Atalanta andare sul campo dei Reds: “So che molti tifosi vorrebbero vedere una finale fra la loro squadra e l’ex Xabi Alonso con il suo Bayer Leverkusen, ma io invece spero che i Reds possano arrivare in fondo ed incontrare il Milan. La storia di questa partita è nota…”.

Prima dovranno avere la meglio sull'Atalanta...

“L’Atalanta è una squadra forte, lo ha dimostrato negli ultimi anni specialmente in Champions League. Fisicamente vanno a mille, il Liverpool dovrà stare molto attento. Chiaramente il Liverpool è favorito, ma per battere i nerazzurri dovrà avere il massimo della concentrazione e della voglia. Non basta essere favoriti ed a questo punto non esistono partite facili. Saranno due partite molto dure, anche perché la tensione per la lotta in Premier non è facile da gestire giocando ogni 3 giorni”.