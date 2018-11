Dudelange, a San Siro il secondo e il terzo gol in Europa League

Il Dudelange è riuscito a risollevarsi a San Siro, colpendo il Milan con una rete di Stolz dagli sviluppi di un calcio d'angolo e portandosi addirittura in vantaggio con Turpel. Quelli segnati questa sera sono il secondo e il terzogol in questa edizione di Europa League della formazione lussemburghese. La precedente marcatura era stata messa a segno contro l'Olympiacos, nel match perso dal Dudelange in Grecia per 5-1.