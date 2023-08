Due anni di Giroud e Maignan: nel 2021 l'esordio in rossonero

Sono passati esattamente due anni dall'esordio in gare ufficiali di Olivier Giroud e Mike Maignan con la maglia del Milan. Era il 23 agosto 2021 e il Milan esordiva in campionato a Marassi contro la Sampdoria. Sia il portiere che l'attaccante partirono titolari nell'undici di Pioli: specialmente l'estremo difensore si mise in mostra con ottimi interventi e un lanciò che propiziò la rete di Brahim Diaz.

La partita finì 1-0 per il Diavolo proprio grazie al guizzo dello spagnolo. Alla fine della stagione il Milan si è laureato campione di Italia anche grazie all'apporto di Giroud davanti e Maignan tra i pali. In quell'occasione esordì anche Alessandro Florenzi, entrato a gara in corso.