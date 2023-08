Due anni di Giroud: il 29 agosto 2021 il primo gol di Olivier con il Milan

Si è girato Giroud, ok. Ma sapete quando per la prima volta? Esattamente due anni fa: era la seconda giornata di campionato, a San Siro si giocava Milan-Cagliari. I rossoneri, che sbloccarono la partita con il gol di Tonali, risposero al pareggio degli ospiti con Leao e poi presero il largo con il 3-1 e il 4-1. Chi segnò quei due gol? Proprio Olivier Giroud, che si presentò così al suo pubblico. Il suo score completo in rossonero recita 35 gol in 87 presenze.