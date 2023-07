Due anni fa il Milan scopriva Giroud: il ricordo della prima apparizione in rossonero di Olivier

vedi letture

Il Milan quest'oggi ha voluto ricordare sui propri canali social un esordio speciale avvenuto il 31 luglio di due anni fa. Si tratta di quello di Olivier Giroud che alla sua prima apparizione con la maglia rossonera, pur in una gara non ufficiale, andò subito a segno con la testa - la specialità della casa - nell'amichevole pareggiata 1-1 in casa del Nizza.