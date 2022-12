Due anni fa la testata di Theo all'ultimo respiro decide la sfida con la Lazio

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono passati esattamente due anni da una delle partite più esaltanti della storia recente del Milan. I rossoneri si giocavano la vetta della classifica e ospitavano in casa, in un San Siro vuoto per la pandemia, la Lazio di Simone Inzaghi. La squadra di Pioli, nonostante le diverse assenze, si portò in vantaggio di due gol grazie a un gol di Rebic e al rigore di Calhangolu, salva essere ripresa a inizio secondo tempo a causa delle reti di Luis Alberto e Immobile. Nonostante questo la gara venne decisa da un colpo di testa di Theo Hernandez, su calcio d'angolo, al minuto 92 che lanciò il Milan in cima alla classifica in solitaria.