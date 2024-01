Due assist per De Ketelaere: il primato condiviso con Giroud e Thuram

Charles De Ketelaere si è reso ancora una volta protagonista nella partita dell'Atalanta giocata questo pomeriggio contro l'Udinese. Il belga, in prestito a Bergamo dal Milan, è risultato decisivo con due assist per le reti di Miranchuk e Scamacca. Ora, in stagione, De Ketelaere è arrivato a quota 7 gol e 7 assist in tutte le competizioni ed è uno dei tre giocatori di Serie A ad aver raggiunto queste cifre.

Gli altri due calciatori sono Olivier Giroud del Milan e Marcus Thuram dell'Inter, come riporta Opta sulla sua pagina X. L'Atalanta in estate dovrà decidere se pagare il riscatto di 23 milioni più bonus al Milan: a oggi sembra difficile che i bergamaschi non faranno scattare l'opzione.