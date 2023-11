Due centravanti per il Milan, Sacchi: "Fa bene a provare questa soluzione"

vedi letture

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è intervenuto con un pezzo di commento riguardo i rossoneri sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Nello specifico si è concentrato sulla scelta di Pioli di schierare una doppia punta questa sera contro l'Udinese, decisione che sembra assai probabile e che Sacchi ha commentato così: "Vedo che c’è la possibilità di schierare il doppio centravanti, dunque la coppia Giroud-Jovic. Non so quali siano le idee di Pioli, che è tutti i giorni sul campo a lavorare e ha il perfetto quadro della situazione: se crede che questa soluzione offensiva possa dare dei risultati, fa bene a provarla".