Due diffidati nel Milan, ma contro il Sassuolo ne giocherà solo uno

Dopo il pareggio con la Salernitana, il Milan non può più sbagliare. Chiudere l'anno a San Siro con una vittoria sarebbe la giusta motivazione per iniziare bene il 2024 tra Coppa Italia, Empoli ed Europa League, oltre al recupero di diversi tasselli fondamentali come Okafor, Kalulu e Thiaw. Contro il Sassuolo, dunque, i rossoneri si giocheranno molto, a partire dal terzo posto in classifica , che ormai si fa sempre più corta. Rimangono tantissimi gli indisponibili per Stefano Pioli: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor.

Tra questi vi è anche uno dei due diffidati: Musah. L'altro è Reijnders, che però sarà in campo dal primo minuto; in caso di ammonizione, l'olandese salterà la sfida del 7 gennaio contro l'Empoli.