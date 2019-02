Due gol Higuain, Chelsea alla vittoria

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Gonzalo Higuain firma con una doppietta il suo esordio al gol in maglia del Chelsea, contribuendo per quasi metà al bottino della squadra di Maurizio Sarri contro il fanalino di coda Huddersfield in un incontro della 25/a giornata di Premier League. E' un ritorno alla vittoria per i Bleus dopo le sconfitte con Arsenal e Bournemouth, ma il test odierno non è stato dei più probanti e il 5-0 finale più che altro serve al morale. La prima partita del 25/o turno ha visto il successo per 1-0 del Tottenham sul coriaceo Newcastle. Tre punti che valgono il momentaneo secondo posto ai danni del City e un -4 sulla capolista Liverpool, in campo solo lunedì in casa del West Ham. Negli altri incontri odierni, i Wolves hanno vinto 3-1 in casa dell'Everton, il Fulham di Claudio Ranieri ha perso 2-0 a Londra col Crystal Palace e resta penultimo in classifica, scivolando ora a -7 dalla zona salvezza visto il pareggio per 1-1 tra le pericolanti Burnley e Southampton. Pari senza reti tra Brighton e Watford.