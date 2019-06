Due ore incontro Della Valle-Commisso

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Il primo incontro tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso per la cessione della Fiorentina è durato circa due ore. Un summit dopo il quale l'imprenditore italo-americano ha lasciato la sede della Tod's per raggiungere la Bonelli Erede, tra i maggiori studi legali italiani e dove lavora l'avvocato Carlo Montagna, membro del Cda della Fiorentina. Commisso, in queste ore febbrili, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti presenti.