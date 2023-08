Due partite in due giorni: chi potrebbe giocare oggi del Milan

vedi letture

Il Milan scenderà in campo oggi alle 11:00 contro il Novara nell'ultima amichevole della pre-stagione rossonera. Stefano Pioli non schiererà i calciatori che hanno giocato ieri contro l'Etoile du Sahel: out, quindi, Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud e Leao.

La probabile formazione del Milan è la seguente:

MILAN (4-3-3)

Sportiello

Calabria Kjaer Simic Bartesaghi

Musah Adli Pobega

Chukwueze Colombo Okafor