Due punte per Fonseca, Marinozzi: "Scelta legata alle difficoltà di Loftus senza palla"

Il Milan e Fonseca si giocano già una fetta importante di stagione e futuro domani sera alle 20.45 quando a San Siro sfideranno l'Inter nel derby. Contro i cugini nerazzurri la squadra rossonera ha un conto aperto - disonorevole - di sei sconfitte consecutive. A questo si aggiunge un avvio di campionato deludente sotto ogni punto di vista e la possibilità che il tecnico portoghese abbia le ore contate. Per domani Fonseca avrebbe pronto un cambio tattico: un 4-4-2 con la doppia punta (LEGGI QUI). In studio a Sky Sport 24 ne hanno parlato con il giornalista Andrea Marinozzi.

Le parole di Marinozzi sull'atteggiamento tattico del Milan di Fonseca e sulle probabili scelte contro l'Inter: "Senza palla nelle ultime due gare, nel Milan, è evidente il 4-2-4: quattro giocatori in prima linea che vanno in pressione non occupandosi troppo dell’avversario ma più delle linee di passaggio. Hanno avuto grosse difficoltà con il Liverpool i due dietro, Fofana e Loftus-Cheek: devono avere tante letture, un ruolo complicato. Ipotizzo che questo cambio sia per mettere Reijnders in quella posizione al posto di Loftus e avere comunque due giocatori abbastanza aggressivi perché Abraham senza palla è uno che si sbatte, come Morata. Con il pallone, spesso il Milan crea un rombo in mezzo al campo: con Pulisic che stringe tantissimo lasciando lo spazio a destra. La scelta credo sia legata alle difficoltà di Loftus-Cheek di lettura senza palla".