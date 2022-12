Due settimane a Salernitana-Milan, i precedenti in trasferta

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Mancano due settimane alla ripresa del campionato che vedrà il Milan impegnato allo stadio Arechi contro la Salernitana il 4 gennaio 2023 alle ore 12.30. Sarà la quarta volta che i rossoneri giocheranno a Salerno contro i granata, la terza all'Arechi. Nei tre precedenti una sconfitta, una vittoria e un pareggio. La sconfitta arrivò nella lontana stagione 1947/1948 e i campani vinsero 4-3. Circa 50 anni dopo nel 98/99 il Milan tornò a Salerno e vinse per 2-1 grazie a Bierhoff e Leonardo. L'ultimo precedente non si dimentica: lo scorso febbraio con i rossoneri in testa alla classifica che non vanno oltre il 2-2 contro la Salernitana allora fanalino di coda. In rete per la squadra di Pioli sia Messias che Rebic.