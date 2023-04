Due squadre diverse per un unico obiettivo: è un Roma-Milan cruciale. Formazione: Pioli coi titolarissimi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan ha necessità di dare continuità di risultati e, per farlo, non c'è niente di meglio di una occasione che vale doppio. E "vale doppio" è stata anche la descrizione che ha dato Stefano Pioli per questo Roma-Milan delle 18:00, sfida assolutamente cruciale nella corsa Champions dato che, ad oggi, rossoneri e giallorossi si trovano appaiati al quarto posto.

Considerando gli impegni europei delle due squadre nel mese di maggio, le due squadre, in questo ultimo match di aprile, devono incamerare punti e ottimismo per una finale di stagione che potrebbe regalare grossi sorrisi. Entrambe, molto probabilmente, giocheranno con la loro identità: la Roma, soprattutto in casa, metterà in campo la solidità e la garra che la contraddistinguono, che il Milan dovrà cercare di controbattere non tanto con le stesse armi, ma con quelle della lucidità, della calma, della tecnica e di... Rafael Leao, assolutamente on fire nell'ultimo periodo.Per farlo, Stefano Pioli schiererà il Milan dei titolarissimi, cioè quello visto nelle tre gare contro il Napoli, puntando anche sul recupero dal primo minuto di Olivier Giroud dopo aver saltato la sfida contro il Lecce. Tra i pali l'insostituibile Maignan, in difesa torna dalla squalifica Calabria che completa la linea difensiva a quattro con Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mediana ancora spazio a Tonali e Krunic, trequarti di sostanza con Diaz a destra, Bennacer centrale e Rafa Leao a sinistra. Guida l'attacco Olivier Giroud. Indisponibili Ibrahimovic, Pobega e Florenzi.