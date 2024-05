Due squalificati e un diffidato in vista di Milan-Genoa

vedi letture

Si avvicina l'impegno del Milan in Serie A contro il Genoa, valido per la trentacinquesima e quartultima giornata di campionato. Per i rossoneri rimane da gestire il vantaggio sulla Juventus per confermare il secondo posto in classifica. Domenica alle ore 18 farà visita a San Siro un Grifone già aritmeticamente salvo e con possibilità, difficili ma ancora esistenti, di centrare un posto europeo per la prossima stagione. I rossoneri però dovranno fare a meno di diversi giocatori: la maggior parte sono infortunati, su tutti Maignan e Loftus-Cheek. Ma vi sono anche degli squalificati...

Non saranno della partita contro il Genoa perchè squalificati nè Davide Calabria nè Yunus Musah. Il primo deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica dopo la gomitata a Frattesi nel derby; il secondo era diffidato contro la Juventus ed è stato ammonito nel corso della partita. La buona notizia è che entrambi torneranno a disposizione dalla gara contro il Cagliari (sempre a San Siro) e che contro il Genoa c'è solo un diffidato a rischio squalifica: si tratta di Matteo Gabbia.