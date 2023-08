Due tifosi argentini arrestati per razzismo in Brasile

vedi letture

(ANSA) - SAN PAOLO, 11 AGO - In Brasile la legge anti razzismo non fa sconti, e viene applicata con particolare rigore, così due due tifosi argentini sono stati arrestati per questo motivo a margine della partita tra San Paolo e San Lorenzo de Almagro, valida per gli ottavi di finale della Coppa Sudamericana e giocata allo stadio Morumbi della metropoli paulista. Per uno degli uomini le manette sono scattate sugli spalti durante l'incontro. Era nel settore dei visitatori e faceva gesti da scimmia verso i tifosi brasiliani. Poi aveva lanciato una banana che aveva colpito un bambino: è stato il padre del minore a denunciare il fatto richiamando l'attenzione delle forze dell'ordine presenti nell'impianto.

Così il supporter del San Lorenzo è stato identificato e arrestato in flagranza di reato per razzismo. Il secondo uomo ha fatto gesti da scimmia dopo l'eliminazione della squadra argentina. Era nella cabina destinata ai dirigenti e agli ospiti del San Lorenzo (non è stato riferito se avesse o meno un legame con il club). (ANSA).