Due turni di stop per Mourinho: atteggiamento provocatorio e veemente con insulti agli ufficiali di gara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Due turni di stop per José Mourinho: "Per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". Per il manager portoghese anche una multa di 10mila euro.