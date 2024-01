Dugarry attacca Mbappè: "Spero se ne vada con tutto il cuore. L'atteggiamento è negativo"

vedi letture

Kylian Mbappè, da inizio gennaio, è in condizione di poter trattare con qualsiasi squadra. Il fuoriclasse francese, infatti, andrà in scadenza con il Psg a fine giugno e potrà - se nessun accordo con i parigini verrà trovato - accasarsi a parametro zero dal miglior offerente. Il comportamento del calciatore non è piaciuto all'ex giocatore francese e del Milan Cristophe Dugarry che lo ha aspramente criticato.

Le parole di Dugarry a Rmc Sport: "Sono stanco di sentire ogni sei mesi sciocchezze sul suo futuro club. Mbappé? Spero che se ne vada, con tutto il cuore. Trovo che scompaia troppo spesso da certi duelli. L’atteggiamento, con le braccia alzate ogni giorno sempre di più, trasmette qualcosa di abbastanza negativo. Voleva tutti i poteri, essere il leader della squadra e ora che lo è, ci sentiamo come se fosse un ragazzino. A volte abbiamo l’impressione che il vestito sia troppo grande per lui"