Dunga: "Pioli lo vedo bene, sta facendo un buon lavoro al Milan"

Carlos Dunga, ex commissario tecnico del Brasile e centrocampista di Pisa e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a TMW.

Il Milan di Pioli come lo vede?

"Bene, anche Pioli ha fatto un buon lavoro a Firenze e al Milan sta facendo bene".

A che livello è la Serie A?

"Nell'ultimo anno è cresciuto molto. Servono stranieri che facciano la differenza e che siano uno "specchio" dei giovani italiani come era un tempo. Si portavano campioni che i giovani ammiravano. Il calcio è cambiato, l'Italia dovrebbe avere sempre grandi difensori per giocare in contropiede, magari se vuoi qualità peschi dal Brasile. Deve restare l'essenza del calcio italiano, così come per Argentina, Brasile, Germania".