Durante il riscaldamento di San Siro partono "Pioli is on Fire" e "Wonderwall" degli Oasis: il pubblico apprezza

Prima, durante e dopo, il pubblico di San Siro quando gioca il Milan è sempre presente, rumoroso e partecipe. Nuova stagione, stesse canzoni. Ma con un twist. Durante il riscaldamento è partita la classica "Pioli is on fire" sulle note di Freed from desire di Gala. Il pubblico ha cantato come sempre a gran voce.

Qualche minuto dopo un piccolo omaggio agli Oasis con Wonderwall di Noel e Liam Gallagher, con il secondo grandissimo tifoso del Manchester City. Il pubblico di San Siro ha apprezzato.