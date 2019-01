Duvan Zapata giocatore del mese per Aic

(ANSA) - BERGAMO, 9 GEN - Duvan Zapata è stato premiato oggi nel Centro sportivo Bortolotti di Zingonia dal presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, quale Giocatore del mese di dicembre dell'Aic. La foto della consegna è comparsa nel pomeriggio suo profili social dell'Atalanta. L'attaccante nerazzurro, che nell'ultimo mese dell'anno scorso ha realizzato 9 dei suoi 10 gol in campionato (2 all'Hapoel Haifa nei turni di qualificazione di Europa League), andando a segno per sei partite consecutive, ha voluto fare una dedica sul proprio profilo Instagram: "Grazie a tutti per questo riconoscimento che voglio condividere con tutti i miei compagni di squadra e con tutti i tifosi".