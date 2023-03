Dybala stoppa i tifosi della Juve: "Non ho esultato in faccia a nessuno per il gol"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante". Comincia così il messaggio sui propri canali social di Paulo Dybala, rispondendo ai tanti ex tifosi della Juventus che da ieri lo insultano per aver festeggiato a fine partita la vittoria della Roma contro la sua ex squadra. "Il rispetto da parte mia ci sarà sempre, non lasciatevi ingannare dai social" prosegue l'argentino.