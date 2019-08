Dybala tra testimonial terza divisa Juve

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Ha un testimonial d'eccezione la terza divisa, di colore Unity Blue, della Juventus. E' Paulo Dybala che, messo in stand by lo scambio con Lukaku, posa con indosso la nuova maglia. Forse un segnale di riavvicinamento col club bianconero, dopo il rifiuto del Manchester United da parte del giocatore, che ieri ha sostenuto le visite mediche e si è messo a disposizione di Maurizio Sarri svolgendo i primi allenamenti della stagione. Due le sessioni di lavoro in programma oggi per i bianconeri, che sabato saranno impegnati nell'amichevole di lusso contro l'Atletico Madrid. Ancora a parte Aaron Ramsey, il nuovo tecnico bianconero lavora sia sulla parte atletica sia su quella tattica, per infondere al gruppo il suo credo calcistico.