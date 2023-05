Dzeko: "I due derby saranno spettacolari. Noi dobbiamo essere l'Inter di Champions"

MilanNews.it

L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha parlato a UEFA Tv in vista dell'Euroderby contro il Milan in Champions League: "È il mio secondo anno qui e abbiamo già vinto tre trofei. Dobbiamo essere l'Inter di Champions: siamo arrivati in semifinale battendo squadre importanti, che sono prime nei rispettivi campionati. I due derby saranno spettacolari: Milano e tutta l'Italia devono essere orgogliose di questa sfida. Saranno due gare emozionanti, tra due squadre attente, perché c'è una finale in palio".