Dzemaili: "Leao dev'essere un leader, non lo è ancora"

Nel pre gara di Como-Milan in onda su Sky Sport 24, l'ex calciatore e ora opinionista Blerim Dzemaili ha parlato così del momento dei rossoneri e dell'importanza della gara di oggi.

Le parole di Dzemaili: "Lookman e Kvara hanno più continuità. Nelle grandi squadra la continuità è la cosa più importante: non ti puoi permettere di farne una bene e una no, come fa Leao. Deve migliorare in questo aspetto, Leao deve essere un leader vero che non lo è ancora.".

Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao