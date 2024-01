È cambiato definitivamente il vento? Pioli: "Se riusciremo a mettere in fila prestazioni convincenti vuol dire che il periodo difficile è alle spalle"

vedi letture

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

È cambiato definitivamente il vento? Il peggio è alle spalle? "Abbiamo detto che ci aspetta una settimana importante, credo che questa domanda vada fatta finita la partita con la Roma. Vogliamo fare tanti punti in campionato, poi però ci sono tante cose da fare sul campo. Domani conta finalizzare di più dei nostri avversari, difendere meglio, cercare di vincere la partita. Se riusciremo a mettere in fila prestazioni convincenti vuol dire che il periodo difficile è alle spalle".