E' Christian Pulisic l'Mvp di Bologna-Milan: debutto da ricordare per l'americano

Un esordio scintillante. Christian Pulisic si è preso le luci della ribalta e ha illuminato con una grande prestazione la sua prima apparizione ufficiale in maglia rossonera. Al Dall'Ara l'esterno statunitense ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura con il Milan, frizzante e ispirato sin dall'avvio: prima il suggerimento per Reijnders, trasformato in assist per l'1-0 firmato Giroud, poi il destro potente e preciso dalla distanza per siglare il raddoppio, rete che ha coronato una prova da applausi.

Grazie ai voti dei sostenitori rossoneri su AC Milan Official App, l'americano è stato premiato come migliore in campo di Bologna-Milan, dopo aver raccolto il maggior numero di preferenze - oltre il 50% - davanti ai compagni Tijjani Reijnders e Olivier Giroud.

Era importante partire con il piede giusto, e il 2-0 esterno ai danni del Bologna ha regalato i primi tre punti della stagione alla formazione di Mister Pioli. All'interno del match, Pulisic ha dato prova di tutte le sue qualità. Il gol nasce infatti da una serpentina sulla corsia di destra volta ad accentrarsi, poi l'uno-due con Giroud prima del destro imparabile scagliato con forza alla destra di un incolpevole Skorupski.

Tra le statistiche della sua gara, emergono in particolare il numero di dribbling positivi (4), ma Christian ha primeggiato anche per duelli (22), cross (2) e cross positivi (2). Il suo contributo si è rivelato prezioso per la squadra, come dimostrano i numerosi rientri difensivi e il primato nei falli subiti (3), utili per far rifiatare i compagni. L'annata è appena iniziata, ma le premesse fanno sognare i tifosi. Continua così Christian!