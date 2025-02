È Cristiano Ronaldo lo sportivo più pagato del 2024

Per il secondo anno consecutivo, Cristiano Ronaldo è al primo posto nella classifica degli sportivi con il reddito più alto stilata da Sportico, un sito dedicato al business sportivo lanciato nel 2020 da PMC, il gruppo editoriale di cui fanno parte anche Variety e Rolling Stone che fa capo a Jay Penske. Il portoghese avrebbe guadagnato 260 milioni di dollari (249,4 milioni di euro) nel 2024, suddivisi in 215 milioni di dollari dello stipendio versato dall'Al Nassr e 45 milioni di entrate aggiuntive.

Quest'ultima parte, che include i proventi da sponsorizzazioni, sarebbe in calo di 15 milioni di dollari rispetto al 2023. Il che non impedisce comunque all'ex Real Madrid di mantenere un ampio vantaggio sul secondo in questa speciale graduatoria, che non è più il golfista spagnolo Jon Rahm ma Stephen Curry, stella dei Golden State Warriors e oro olimpico a Parigi.

L'americano è attualmente il cestista più pagato della NBA, che porta quattro giocatori nella top 15 stilata da Sportico (LeBron James 5°, Giannis Antetokounmpo 13°, Kevin Durant 14°). A differenza del cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, il leader dei Golden State Warriors guadagnerebbe meno in stipendio (circa 53 milioni di euro) che in contratti pubblicitari, settore in cui sarebbe l'atleta numero 1, essendo l'unico ad aver raggiunto il traguardo dei 100 milioni di dollari. Sono dodici gli atleti ad aver superato la soglia dei 100 milioni di dollari di reddito cumulativo: cinque calciatori, due giocatori di basket, due pugili, due giocatori di golf e un giocatore di football americano. Nella top-50 c'è anche Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale che ha guadagnato poco più di 50 milioni di euro (24 dal tennis e 26 da contratti pubblicitari) ed è al 43° posto.