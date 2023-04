E Dest gioca con gli Usa: il terzino sostituito al 90' nell'amichevole contro il Messico

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sergino Dest non sembra rientrare più nei piani del Milan e con ogni probabilità non sarà rinnovato. Il terzino americano da un po' di tempo non figura più tra i convocati e, addirittura, il club rossonero gli ha concesso questa settimana di aggregarsi alla nazionale americana per un'amichevole contro il Messico, giocata nella notte in Arizona. Entrambe le nazionali era prive dei loro talenti che militano in Europa, l'unico a presenziare è stato proprio Dest. La gara è finita 1-1 e il terzino rossonero è stato sostituito al 90'.