E. Di Francesco: "Il Milan può togliersi delle soddisfazioni in Champions"

vedi letture

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a SportMediaset

Come vede la corsa alla vetta in Serie A?

"In Serie A quelle davanti in classifica sono quelle giuste. La Juve non ha le Coppe ed è un vantaggio. Con le Coppe si arriva più logori alla fine. Detto questo, tra le squadre di vertice penso comunque che l'Inter abbia qualcosa in più rispetto alle altre. La Champions? Tra le italiane l'Inter sta avendo un ottimo cammino e credo che sia la squadra con la rosa migliore e più preparata per questa competizione, ma anche il Milan può togliersi delle soddisfazioni. Alla lunga le italiane riescono sempre a dare fastidio alle inglesi, alle spagnole e al Bayern".