E' di Simon Kjaer l'ultimo gol del Milan in un ottavo di finale di Europa Laegue

vedi letture

A tre anni dall'ultima volta il Milan torna a giocare un ottavo di finale di Europa League. Rispetto alla doppia sfida del marzo 2021 contro il Manchester United, la formazione rossonera è cambiata in tanti dei suoi interpreti, eccetto alcuni che questa sera saranno ancora una volta protagonisti con la maglia del diavolo.

Fra questi rientra Simon Kjaer, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Fikayo Tomori e Malick Thiaw per una maglia da titolare contro lo Slavia Praga. Il danese, oltre ad essere uno dei superstiti della formazione titolari del 18 marzo 2021 insieme a Theo Hernandez, è anche l'ultimo giocatore ad aver segnato un gol per il Milan in un ottavo di finale di Europa league.

Kjaer segnò infatti allo scadere la rete del pareggio nell'andata della doppia sfida europea contro il Manchester United, trafiggendo al 92' il portiere dei Red Evils Dean Henderson con un perentorio colpo di testa.