E. Fedele: "Ho guardato attentamente il Milan: ha il suo Osimhen, ha un centrocampo forte ed esterni di qualità"

vedi letture

Enrico Fedele, giornalista, si è così espresso ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli è meno forte dell'anno scorso, ma ha tante opportunità di finalizzare, con 'Tarzan' Osimhen, Politano, Kvaratskhelia... Per il campionato, secondo me, parte favorito. Ieri, ho guardato attentamente il Milan ed ho visto due novità: ha un centrocampo forte ed esterni di qualità e, poi, ha il suo Osimhen lì in avanti (il capocannoniere Giroud) che trascina i compagni, anche se con caratteristiche differenti rispetto al nigeriano.

C'è una variante interessante anche dietro, con Calabria avanzato quasi in mediana. E' una squadra europea, quella di Pioli".