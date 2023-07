E. Fedele: "Raspadori esterno? Se incontri una squadra come il Milan con Theo, che succede?

Enrico Fedele, giornalista, si è così espresso a Radio Marte sulle possibili novità tattiche di mister Rudi Garcia in vista della prossima stagione: "Raspadori potrebbe diventare la nuova ala destra titolare, con Giovanni Di Lorenzo a fare sovrapposizioni alle sue spalle ed ha coprirlo in fase difensiva? Può andare bene contro le piccole, magari, ma se incontri una squadra come il Milan, che ha Theo sulla fascia sinistra, che succede? Nel club azzurro, c'è un grande equivoco: ha un calciatore molto forte, Raspadori, ma non sa dove farlo giocare. E' un attaccante, però viene sacrificato.

E' stato pagato tanto ed è molto giovane, a me piace e lo sfrutterei di più, ma a patto di usarlo nel suo ruolo".