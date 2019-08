E. Ferrari: "Il Milan merita quello che ha seminato, Giampaolo dovrà rivedere le scelte"

Enzo Ferrari, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto a Radio Sportiva e ha commentato quando visto alla Dacia Arena: "Il Milan merita quello che ha seminato, al di là del bello stacco di Becao. Una sconfitta così servirebbe molto per riflettere sulle scelte dell'allenatore. In questa settimana di trattative mancherà qualcosa, ma sarà sopratutto Giampaolo a dover rivedere le sue scelte".