E. Francoforte, Glasner: "Il Napoli ha un modo di giocare molto diverso dalle altre squadre italiane"

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "Il Napoli è una squadra che non gioca il calcio italiano, il loro è un calcio anti-italiano''. Oliver Glasner fa i complimenti all'avversaria in Champions dell'Eintracht di domani sera e al tempo stesso si concede una stoccata vagamente polemica contro il modo di giocare che a suo giudizio caratterizza il calcio in Italia. ''Il Napoli - spiega in conferenza stampa il tecnico tedesco - ha sempre una grande intensità. Giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing molto intenso. Hanno un modo di giocare molto diverso dalle altre squadre italiane. E' una cosa che sappiamo e ci siamo preparati. Kvaratskhelia e Osimhen sono forti, ma non possiamo ridurre il Napoli solo alla fase offensiva. Hanno un grande equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionale. Hanno quasi surclassato Ajax, Rangers e Liverpool''. ''Anche loro però - aggiunge Glasner - hanno qualche punto debole e questo ci potrà aiutare, ci dà delle opportunità. I miei giocatori sono molto concentrati e spero che saranno in grado di mettere in pratica i miei suggerimenti. Sono molto fiducioso e anche i giocatori mi danno l'impressione di esserlo''. ''Abbiamo imparato molto nella fase a gironi e ci siamo meritati di arrivare agli ottavi di finale di Champions - dice ancora il tecnico dell'Eintracht - che era uno dei nostri primi obiettivi. Adesso c'è da affrontare una grande gara e come sempre il nostro obiettivo è andare avanti. Sappiamo che il Napoli è molto forte, ma anche noi siamo in buona forma. L'atmosfera sarà fantastica, ci sarà il tutto esaurito allo stadio. Ho passato ore ed ore ad analizzare il Napoli, già nella preparazione invernale e durante la sosta. Ci pensiamo da una vita ormai, da mesi e mesi la studiamo, e giocano sempre con la stessa formazione". (ANSA).