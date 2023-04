È giusto o no il turnover? Per Pioli sì: a Bologna 10 cambi su 11 per il Napoli!

Uno, però, ha il potere decisionale, chiaramente e sicuramente indirizzato dalla voglia del Club e della dirigenza di concretizzare il sogno semifinale Champions League e poi chissà: Stefano Pioli. E per il tecnico rossonero fare turnover a Bologna è giusto. Spazio, dunque, a ben 10 uomini diversi rispetto a quelli scesi in campo mercoledì a San Siro contro il Napoli nell'andata dei quarti e rispetto a quelli che, a meno di sorprese, scenderanno in campo per il ritorno martedì al "Maradona". C'è una semifinale da conquistare; alla prossima Champions ci si potrà pensare, eventualmente, anche dopo Bologna. Convidisibile.Tra i titolarissimi resterà solo Maignan. Poi tutti cambi. Davanti al portiere francese, spazio a Florenzi a destra, Ballo-Touré a sinistra, Thiaw e Kalulu centrali. In mediana la coppia Pobega-Vranckx. Davanti altra chance per Origi, supportato da Rebic a sinistra, De Ketelaere al centro e Saelemakers a destra. Panchina per Messias e Adli. Rifiatano Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Bennacer, Leao, Brahim Diaz e Giroud. Non convocato, per semplice gestione, Simon Kjaer.