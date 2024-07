È il Fonseca-day! In mattinata il nuovo allenatore del Milan sbarcherà a Milano. Immagini LIVE su MilanNews

Tutto pronto. Dopo un'attesa di settimane, sia per l'ufficialità che per il suo arrivo in città, finalmente questa mattina Paulo Fonseca sbarcherà a Milano con il suo staff. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, trovano conferma le voci secondo cui nella mattinata di domani il nuovo allenatore rossonero arriverà nella sua nuova città, pronto per cominciare la sua nuova avventura con il Milan, la seconda in Italia dopo quella con alti e bassi sulla panchina della Roma. L'arrivo è previsto all'areoporto di Malpensa Prime per le 11.30.

Le immagini e tutti gli aggiornamenti saranno forniti in diretta sull'APP. e i canali social di MilanNews.it.

Il tecnico arriva dopo due anni positivi al Lille, in Francia, e si metterà subito in gioco a partire da lunedì 8 luglio, giorno del raduno di inizio stagione 2024/2025 al Centro Sportivo di Milanello. L'allenatore, come ammesso da Ibrahimovic nel giorno dell'ufficialità, è in contatto da settimane con la dirigenza rossonera. Nella giornata di lunedì, oltre a dirigere il suo primo allenamento, prima Fonseca si presenterà al mondo rossonero in conferenza stampa.