È il giorno decisivo per il calcio italiano: oggi l'incontro tra Spadafora e le componenti Federali

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone.

Quali sono le tempistiche del summit?

Oggi è il giorno decisivo per la ripresa del calcio italiano. Spadafora e Gravina hanno calendarizzato per le 18:30 una conference call. Ci saranno tutte le componentistiche del pallone. Ovviamente il numero uno della Lega di A, Dal Pino, ma anche tutte le leghe professionistiche, Dilettanti, rappresentanti di calciatori, arbitri e allenatori. Per quello che è l'incontro, pur in call, decisivo per le sorti del pallone italiano.