È il giorno del derby. Alle 18 si gioca Inter-Milan: info e dettagli

Oggi alle ore 18, presso lo stadio San Siro, il Milan scenderà in campo per sfidare l'Inter nel primo derby della stagione. Le due milanesi arrivano all'impegno, alla quarta giornata di Serie A, da prime della classe. Per entrambe tre vittorie su tre nelle prime uscite di campionato e i migliori attacchi della competizione: 8 reti a testa. Un primo grande test per i rossoneri di Pioli prima di tuffarsi nella campagna di Champions League che comincerà martedì contro il Newcastle.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Ore: 18.00

TV: DAZN

web: MilanNews.it