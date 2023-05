È il giorno della verità: alle 21 l'EuroDerby di ritorno. Info e dettagli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stasera, alle ore 21, Inter e Milan scenderanno in campo per giocarsi la semifinale di ritorno di Champions League, dopo lo 0-2 in favore dell'Inter dell'andata in casa rossonera.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro - Clément Turpin FRA

Assistente - Nicolas Danos FRA

Assistente - Benjamin Pages FRA

Quarto uomo - Stéphanie Frappart FRA

VAR - Jérôme Brisard FRA

AVAR - Benoît Millot FRA

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Ore: 21.00

TV: Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

web: MilanNews.it