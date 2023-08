È il giorno di Musah al Milan! Tutte le notizie in aggiornamento LIVE su MilanNews

Il Milan ha, nei giorni scorsi, concluso l'accordo con il Valencia per l'arrivo in rossonero a titolo definitivo di Yunus Musah. Con il live in costante aggiornamento di MilanNews.it, potrete seguire in diretta tutti i passi del centrocampista americano classe 2002 nella giornata di oggi: visite mediche in mattinata presso la Clinica La Madonnina, idoneità sportiva subito dopo presso il Centro Ambrosiano e infine la firma in sede.